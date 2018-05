L’Union Saint-Gilloise officialise sa reprise par le Britannique Tony Bloom

La nouvelle était dans l’air depuis plusieurs semaines : l’Union Saint-Gilloise confirme ce lundi l’arrivée de l’investisseur anglais Tony Bloom en tant qu’actionnaire majoritaire du club de Division 1B.

Après deux semaines de négociations, l’Union Saint-Gilloise et le milliardaire britannique Tony Bloom ont finalement trouvé un accord. L’homme d’affaires anglais, ancien joueur de poker et magnat de l’immobilier, a racheté la majorité des parts du club bruxellois. Cela ne signifie toutefois pas que Tony Bloom devient le nouveau président du club. Vu que le Britannique est déjà propriétaire et président de Brighton & Hove, en Premier League anglaise, l’homme d’affaires n’occupera pas de poste au sein de la direction du club.

Cela signifie que le président Jürgen Baatzsch restera à son poste en vue de la saison prochaine : “Nous sommes heureux d’accueillir Tony Bloom en tant que nouvel investisseur dans notre club”, confie par voie de communique le président de l’Union Saint-Gilloise. “Tony est reconnu pour son énorme passion pour le football. Il comprend parfaitement la philosophie de ce sport qui nous unis. Son investissement dans notre club vient également à point nommé, coïncidant effectivement avec notre retour désormais imminent dans un Stade Marien rénové. Ceci représente un nouveau départ pour l’Union, et avec le soutien de Tony, je suis confiant, et persuadé du fait que nous pouvons construire un bel avenir”.

Si le président est confirmé à son poste, rien d’autre n’a encore filtré sur la future direction sportive du club. L’entraîneur Marc Grosjean a en effet été licencié au terme de cette saison difficile en Proximus League et son successeur n’est pas encore connu. Au niveau de la commune, Saint-Gilles conservera une minorité de parts au sein de l’actionnariat du club. Le club devrait également conserver son matricule.

L’Union Saint-Gilloise évoluera la saison prochaine en Division 1B, l’antichambre de l’élite, et devrait débuter ses premiers matches dans le stade Marien, actuellement en cours de rénovation, après deux saisons d’exil au Stade Roi Baudouin.

Gr.I. – Photo : Belga/John Thys