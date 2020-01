Sébastien Pocognoli pourrait jouer dès samedi pour l’Union-Saint-Gilloise

Après un an et demi de contrariétés au Standard, Sébastien Pocognoli a décidé de retrouver le plaisir de jouer en D1B. Libéré de son contrat par les Rouches début janvier, le latéral gauche de 32 ans n’a pas tardé à se trouver un nouveau club et c’est à l’Union Saint-Gilloise qu’il a posé ses valises. “Je ne suis pas revanchard, juste ambitieux”, a déclaré l’ancien international belge ce mardi en conférence de presse.

C’est le grand jour pour les supporters de l’Union Saint-Gilloise. C’est aujourd’hui que le club présentait sa nouvelle recrue, Sébastien Pocognoli. 30 sélections chez les Diables rouges, il a aussi joué durant sept ans au Standard, quatre ans en Allemagne et quatre ans en Angleterre.

■ Reportage d’Alexis Gonzàlez, Béatrice Broutout et Besnik Nikqi