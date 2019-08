Saint-Gilles : une femme intoxiquée suite à un incendie

Une dame a été intoxiquée mardi soir à la suite d’un incendie qui s’est déclaré chez elle à Saint-Gilles. Elle a été emmenée à l’hôpital. Il s’agissait d’un incendie accidentel dans une cuisine.

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés mardi soir vers 21h15 pour un incendie dans un immeuble situé rue Simonis à Saint-Gilles. Il s’est avéré que le feu avait pris dans la cuisine d’un appartement situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment de cinq étages.

Le feu a rapidement été maîtrisé par les pompiers et les dégâts sont limités à la cuisine. Quant à l’occupante de l’appartement, elle a inhalé des fumées toxiques et a dû être hospitalisée. La cause de l’incendie est accidentelle.

Avec Belga – Photo : capture Google Street View