Saint-Gilles: début des travaux pour la plus grande crèche de la capitale

Sur les 5.200 m² sont prévus un parc en intérieur d’îlot comprenant une plaine de jeux, une crèche communale de 149 places, des équipements sportifs, une cuisine centrale pour l’ensemble des crèches de la commune, des équipements destinés aux services à la jeunesse.

Casque de chantier sur la tête, la ministre-présidente du collège de la Commission communautaire française (Cocof) Fadila Laanan (PS) et le bourgmestre saint-gillois Charles Picqué (PS) ont poser jeudi la première pierre du projet de réaménagement du site de l’ancienne École centrale des Arts et Métiers (Ecal). Sont notamment prévus une crèche de 149 places étalée sur trois niveaux et 3.000 m2 et sa plaine de jeux; un parc de 2.000 m2 destinéà désenclaver le site grâce à ses accès par la rue du Tir et la rue Théodore Verhaegen, ainsi qu’un centre sportif.

“Ce projet dans le cadre du contrat de quartier durable Bosnie est remarquable tant par sa dimension que par ses ambitions”, a expliqué jeudi Charles Picqué, rapporte la DH. Le coût total du chantier s’élève à un peu moins de 14 millions d’euros.

L.Li.