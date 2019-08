Rentrée scolaire : des ateliers zéro déchet pour créer sa boîte à tartines

Certains sont déjà dans les préparatifs de la rentrée scolaire. Et pourquoi pas une rentrée zéro déchet ? C’est le pari d’une asbl saint-gilloise qui propose de confectionner soi-même sa boîte à tartines.

Si vous aussi vous pensez à créer vos propres sacs de courses ou des “bee wraps” (films alimentaires à base de cire d’abeille), rien de plus simple avec l’association “Les cadavres exquis”. Lors des ateliers organisés par l’asbl, on y apprend avant-tout à coudre pour transformer sa garde-robes. Une initiative qui rencontre un certain succès à quelques jours de la rentrée scolaire.

► Revoir aussi notre reportage: Emballage en cire d’abeille : la bonne alternative aux films plastiques ou à l’aluminium

■ Reportage de Marine Guiet et Elodie Fournot