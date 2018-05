Rachat de l’Union Saint-Gilloise : la compagnie de Tony Bloom rachète le club

C’est le dénouement dans le dossier du rachat de l’Union Saint-Gilloise. Selon une source interne au club interrogée par le site d’information Bruzz, suite à des discussions menées lundi, c’est l’offre de la compagnie du milliardaire britannique Tony Bloom qui sortirait gagnante des négociations.

“Tout se passe dans une atmosphère sereine avec le nouvel investisseur potentiel. Il n’y a aucun actionnaire qui a fait une offre plus élevée que celle de la compagnie de Tony Bloom“, explique la source au sein du club de Bruzz. Il y a un mois, le journal Het Laatste Nieuws annonçait que Tony Bloom, propriétaire du club de Premier League Brighton & Hove Albion s’était déclaré acquéreur potentiel auprès du conseil d’administration de l’Union. Mercredi, Bloom a déposé son offre officielle auprès des actionnaires actuels du club. Selon Bruzz, Auguste Weemaels, l’un des actionnaires les plus importants du club, a accepté l’offre immédiatement.

Le stade et Jurgen Baatzsch conservés

Le projet proposé par le holding de Bloom inclue l’Allemand Jurgen Baatzsch – qui a injecté beaucoup de capitaux dans le club – comme président. “Je suis prolongé pendant un an avec une éventuelle fonction de CEO“. Le club resterait aussi propriétaire du stade Joseph-Marien qui est rénové actuellement. Jurgen Baatzsch confirme:”C’est un magnifique projet qui garde un ancrage belge. L’identité du club est préservé, la commune de Saint-Gilles devrait rester actionnaire“. L’Union cherchait de nouveaux capitaux depuis un moment, car les bruxellois ont le budget le plus bas de la D1B et voudraient aller plus haut dans les années à venir.

A.G. – Photo : Belga