La Région lance une procédure de classement pour une partie de la prison de Saint-Gilles

Dans les prochaines années, le complexe de Haren sera appelé à remplacer les autres prisons bruxelloises.

Le Gouvernement bruxellois a approuvé aujourd’hui le lancement de la procédure de classement de certaines parties de la prison de Saint-Gilles, indique aujourd’hui Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d’Etat bruxellois en charge du patrimoine. “En raison de sa valeur patrimoniale unique et de sa situation, le site de la prison de Saint-Gilles présente un potentiel énorme pour devenir un magnifique nouveau quartier“, indique-t-il, “Ce futur quartier urbain pourrait largement surpasser le Quartier Vert (Groenkwartier) anversois, ce qui doit être notre ambition“.

Dans les prochaines années, le futur complexe pénitentiaire d’Haren sera appelé à remplacer à terme les prisons vétustes de Saint-Gilles, Forest et Berkendael. La prison de Saint-Gilles sera alors transformé en un nouveau quartier urbain multifonctionnel.

Une procédure a donc été lancée pour étendre le classement en tant que monument des bâtiments de la prison en raison de leur valeur historique, esthétique et sociale.

Le mur d’enceinte sera par exemple classé du côté de l’avenue Ducpétiaux et des saillies des deux côtés, jusqu’aux premières tourelles. C’est aussi le cas de tours de guet, des jardins de part, du noyau central (façades et toits) avec la chapelle (dans son intégralité) et de l’aile centrale (partie en rouge sur la carte ci-dessus).

■ Reportage de Camille Tang Quynh, Frédéric De Henau et Stéphanie Mira

Rédaction, image Pascal Smet