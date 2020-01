La place Van Meenen à Saint-Gilles pourrait devenir piétonne

La place Van Meenen à Saint-Gilles fera l’objet d’une étude d’opportunités. Il s’agit d’“une première étape importante vers une place Van Meenen sans voiture”, a annoncé Pascal Smet (sp.a), le secrétaire d’État bruxellois à l’aménagement du territoire.

Dans quelle mesure est-il possible de modifier la mobilité dans et autour de la place Van Meenen? Peut-on transformer tout l’espace en zone piétonne ou seulement partiellement? Est-il possible de le verdir fortement? Quelle est la position des commerçants, résidents et usagers?

A partir du 24 février, la commune de Saint-Gilles lance une étude de trois mois pour la conception du réaménagement de la place. Un budget de 40 000 euros est dédié à cette étude.

Ce projet s’inscrit dans une volonté de revalorisation d’un ensemble d’espaces publics. “La place Jacques Franck a été achevée l’année dernière, le Parvis a un nouveau visage depuis deux ans, la place Marie Janson va également être revitalisée ainsi que le parc Pierre Paulus. Enfin, des optimisations sont prévues autour de la place Morichar, du Jardin Laveley et de l’entrée de métro Horta”, ajoute l’équipe du bouwmeester maître architecte (BMA).

YdK – Photo/Google Street View