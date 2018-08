Gare du midi : de faux voituriers rackettent des automobilistes

Si vous avez voulu garer votre voiture dans les parkings autour de la gare du Midi le soir, vous avez peut-être fait face à des arnaqueurs. De faux voituriers demandent aux automobilistes de l’argent contre la surveillance de leur voiture. Selon les riverains, leur voiture serait retrouvée endommagée si ceux-ci refusent. Les habitants dénoncent cette combine, peut-on lire dans la DH et La Capitale.

De faux voituriers rodent sur les parkings de l’avenue Fonsny et sur l’esplanade de l’Europe, situés aux alentours de la gare du Midi. Des riverains sont témoins quotidiennement de leur pratique qui se déroule en soirée : “après 18h, dès que les horodateurs ne sont plus nécessaires, un ‘voiturier’ tourne en rond, place de la Constitution et s’approche des véhicules qui cherchent à se garer. Il demande de l’argent pour ‘surveiller’ les voitures. Si on refuse, quand on retroune, on trouve la bagnole endommagée, griffée, etc.“, explique Marino dans La Capitale.

Si le phénomène échappe aux riverains, il n’en est pas de même pour les visiteurs. La Foire du Midi accentue le nombre de racket. La police de la zone, au courant, passe régulièrement sur les lieux, mais explique qu’il est “très difficile d’identifier et de repérer ces voituriers” et qu’aucune plainte officielle n’a encore été enregistrée.