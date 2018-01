Gardiens de prison en grève: “Il manque encore 300 agents pour arriver au chiffre promis pas Koen Geens”

Les agents pénitenciaires entament un nouveau bras de fer. En cause: le non-respect d’un accord signé en 2016 prévoyant un cadre de 7075 équivalents temps plein. D’après les syndicats, il manquerait encore 300 agents pour atteindre ce chiffre promis par le Ministre de la Justice.

A Saint-Gilles, ils ont quitté leur poste deux heures avant la fin de leur service. Les gardiens de prison étaient dehors à midi pour manifester leur mécontentement face à un manque accru de personnel.

A l’initiative des revendications: le front commun syndical CSC-CGSP, qui envisage cette semaine une série d’actions dans tous les établissements pénitentiaires du pays. Les horaires de début et de fin de service des agents seront perturbés: le personnel prendra son service deux heures plus tard et le quittera deux heures plus tôt.

Deux nouveaux mouvements de grève sont déjà programmés si la réunion prévue mercredi avec le Ministre de la Justice Koen Geens n’aboutirait pas. Ainsi, une action est planifiée du 1er février (22 heures) au 3 février (6h), et une autre la semaine suivante.

Le 12 février, les organisations syndicales comptent “évaluer” la situation, avec un risque de débrayer une nouvelle fois le 19 février durant 48 heures, si Koen Geens ne rencontre pas les revendications syndicales.