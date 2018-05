Le Frigo pour Tous, un projet solidaire qui lutte contre le gaspillage alimentaire à Saint-Gilles

Le premier frigo solidaire a ouvert en avril au 34 de la rue Arthur Diderich de la commune de Saint-Gilles et est inauguré ce samedi. Cinq frigos accessibles à tous ont été installés pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Un garage a été transformé en chambre froide pour les plus démunis. Une cinquantaine de bénévoles s’entraident pour alimenter le local mis à la disposition du CPAS de Saint-Gilles.

L’initiative citoyenne est soutenue par l’association “Sharefood” et “Frigo pour Tous“. L’équipe récupère les invendus dans différentes enseignes grâce à des partenariats et les redistribue. Ces denrées alimentaires – viande, légumes, yaourts, pain, …- sont congelées et mises à disposition de quiconque. L’idée est de composer des menus complets qui seront consommés immédiatement.

Depuis l’ouverture début avril, des dizaines de personnes passent quotidiennement se ravitailler. Le “Frigo pour Tous” est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 16h et le samedi jusqu’à midi. Ce genre d’initiative existe déjà à Uccle et Waterloo.