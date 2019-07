Des bénévoles nettoient une fois par mois les rues de Saint-Gilles et appellent à plus de propreté

Une fois par mois, les habitants de Saint-Gilles se rassemblent autour de Pietro De Matteis, à l’origine du Monthly Cleanup Hour. Une initiative qui vise à nettoyer les rues de la commune.

Pietro De Matteis mobilise depuis un an les habitants de Saint-Gilles pour un nettoyage mensuel de leurs quartiers. Au départ de cette action, le groupe Facebook “Les voisins de Saint Gilles !” qui rassemble un peu plus de 600 personnes. Munis de sacs poubelles et de gants, les bénévoles ramassent déchets et mégots. Ce week-end, la station Horta et le parc voisin était leur terrain de jeu.

Pour l’organisateur, c’est aussi une façon de sensibiliser les habitants à une commune plus propre. Il a d’ailleurs interpelé les autorités communales pour plus de poubelles et de cendriers dans les rues.