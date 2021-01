Ancienne clinique Depage: signature d’une convention d’occupation temporaire

Une convention d’occupation temporaire a été conclue entre le CPAS de la Ville de Bruxelles et les représentants des collectifs de sans-papiers occupant l’ancienne Clinique Depage. Par voie de communiqué, le CPAS a en effet, annoncé “avoir entamé un dialogue constructif avec les représentants de ces collectifs, en concertation avec les autorités régionales et locales”. CPAS de la Ville de Bruxelles qui est propriétaire des lieux.

Concrètement, l’ancienne Clinique Depage accueillera au maximum 80 personnes en situation de précarité, sans logement ou mal logées. Et, si une telle convention a pu être conclue, c’est parce que “les 4 collectifs occupant le bâtiment “ont démontré qu’ils peuvent avec sérieux, organiser la vie collective interne et assurer le respect des règles indispensables à la vie en collectivité, notamment en ce qui concerne la sécurité, le contrôle des accès au bâtiment, l’hygiène, l’égalité entre les résidents,…,” précise le communiqué. La Fédération bruxelloise de l’union pour le droit au logement, s’occupera de la gestion du bâtiment, et accompagnera les collectifs et leurs membres. D’autres intervenants médicaux et sociaux seront aussi présents.

L.Vd-Photo: BX1