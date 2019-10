Zone 30, bacs à fleurs… : la commune d’Ixelles veut sécuriser les abords des étangs pour les promeneurs

Suite à un test de vitesse réalisé par la police locale, des échevins ixellois veulent sécuriser les alentours des étangs d’Ixelles pour les promeneurs.

Les échevins Yves Rouyet et Romain de Reusme, respectivement en charge de l’Urbanisme et des Travaux publics, ont constaté que les abords des étangs d’Ixelles sont dangereux pour les piétons, les promeneurs. Cette constatation fait suite à un test de vitesse mené par la police locale, selon les informations du journal Le Soir. Sur la zone enregistrée, plus de 20% des automobilistes roulaient à une vitesse supérieure à 40km/h.

Les deux échevins expliquent qu’un des plus gros chantiers de la législature actuelle est de repenser l’aménagement urbain autour des étangs. Mais pour cela, il faut des autorisations et des permis. Alors en attendant, plusieurs possibilités peuvent être mises en place. “Tout d’abord, le passage en zone 30 de l’ensemble des contours des étangs, actuellement en zone 50, avec l’installation de dispositifs légers (type bacs à fleurs) pour ralentir les automobilistes“, expliquent les échevins à nos confrères du Soir.

Des tests vont être menés dans le courant de l’année scolaire. Par exemple, le Square du Souvenir sera fermé aux voitures durant l’été, cela permettra d’accueillir un espace de jeu et une jonction sûre entre les deux étangs. Au niveau de la rue du Levant, la circulation sera tout simplement fermée aux voitures “sous peu“.

C.Bk. / Image: Belga