L’information était déjà connue dans les coulisses, elle se confirme officiellement : Zakia Khattabi ne se représentera pas à la co-présidence d’Ecolo. Le parti va en effet renouveler ses cadres en septembre prochain.

Comme elle l’a confirmé à L’Écho et nos confrères de Bruzz, Zakia Khattabi quittera bientôt la co-présidence d’Ecolo. Ce poste, qu’elle occupe depuis 2015 et son élection commune avec Patrick Dupriez, va bientôt être renouvelé. L’appel à candidatures pour la co-présidence du parti ouvre en effet le 21 juillet, pour une élection prévue le 15 septembre. Et l’Ixelloise a annoncé qu’elle ne se représentera pas à ce poste.

La députée fédérale souhaiterait, selon L’Écho, se consacrer à son travail parlementaire, avec notamment la possibilité de briguer le poste de cheffe de groupe à la Chambre, voire un poste de ministre si Ecolo parvient à entrer dans les négociations fédérales.

Jean-Marc Nollet, autre co-président d’Ecolo, est pour sa part candidat à sa propre succession. Il devra toutefois trouver une autre représentante bruxelloise, en lieu et place de Zakia Khattabi, pour faire acte de candidature d’ici la fin de l’été.

Gr.I. – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq