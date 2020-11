Yves Van Laethem : “Ne pas se faire tester n’est pas du tout une bonne idée”

La baisse des chiffres se poursuit tant pour les hospitalisations que pour les infections, a indiqué le Yves Van Laethem, porte-parole du centre de crise, à l’occasion de la conférence de presse de ce mercredi. Et pour la première fois, nous observons un plafonnement des chiffres aux soins intensifs, a-t-il ajouté.

Avec 7834 nouveaux cas de coronavirus, nous assistons à une baisse significative du nombre de nouvelles infections. Les chiffes diminuent de moitié tous les huit jours ce qui nous permet d’extrapoler que nous pourrions atteindre de l’ordre de 1000 infections par jour dans un mois, analyse Yves Van Laethem.

La baisse des contaminations s’amorce. Mais “si un grand chemin a été parcouru depuis quelques semaines, nous sommes encore loin de la base nécessaire pour être en sécurité.” Ces 1000 infections représentent les chiffres du “début peu visible de cette deuxième vague“, au mois de septembre.

Pour la première fois le groupe d’âge où les contaminations sont les plus élevées est de 40 ans.

La baisse concerne toutes les provinces. C’est à Liège et à Bruxelles qu’elle est la plus rapide.

“Un test peut sauver la vie des autres.”

Yves Van Laethem a rappelé qu’il était essentiel de se faire tester pour interrompre la chaîne de transmission du coronavirus : “En vous faisant tester, vous savez si vous avez été ou non infecté par le covid. Si vous ne le faites pas, les chiffres vont plafonner parce que vos contacts ne sauront pas qu’ils sont potentiellement infectés et ne s’isoleront pas. Or l’urgence est de faire diminuer le nombre de contaminations. Il est donc essentiel de prévenir son médecin en cas de symptômes compatibles avec le covid et de faire un test. ” “Un test peut sauver la vie des autres.”, a conclu Yves Van Laethem

Rester prudents

Les nouvelles de ces derniers jours, la baisse des chiffres, la possibilité d’un vaccin, ne doivent pas nous empêcher de rester très prudents, prévient de son coté Antoine Isieux. “Il ne faut pas faire preuve d’un optimisme exagéré.” Les chiffres des nouvelles infections, des hospitalisations et de décès restent trop élevés. “Nous avons atteint un pic très élevé il y a quelques jours, nous allons devoir descendre et le retour peut être long et périlleux.”, explique-t-il. Et d’insister sur l’importance de continuer à respecter les règles et “à nous entraider.” “Si vous voulez profiter de cette journée de congé pour sortir de chez vous, un conseil : ne vous aventurez pas trop loin de chez vous, évitez les lieux fréquentés. Le week-end dernier, il y avait beaucoup trop de monde dans les lieux touristiques.” Aux voyageurs de la SNCB, Antoine Isieux recommande de télécharger l’application MoveSave qui donne des informations sur fréquentation des trains et permet ainsi d’adapter son trajet. Il a rappelé également que les voyage non essentiels restent déconseillés. “Traverser la frontière pour boire un café ou faire du shopping est dangereux.”

