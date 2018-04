Un Youtubeur bruxellois, passionné de nature, a suivi une famille de renards

C’est un vrai passionné de nature qui a lancé sa chaine Youtube intitulée la minute sauvage. A travers différentes vidéos, il nous fait découvrir la nature en ville.

Dernière vidéo en date, sa traque à la chouette chevêche, il aura fallu plus de deux mois à Thomas Jean, pour en trouver en bordure de Bruxelles. Explications : ici.

Quelques mois plus tôt, le Youtubeur a suivi une famille de renards qui avait élu domicile à Schaerbeek. Via ses très belles images, on en apprend plus sur la faune bruxelloise.