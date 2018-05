Youssef Handichi (PTB) : “La porte-parole de la Stib doit être sanctionnée pour ses propos”

Youssef Handichi (PTB), député bruxellois, a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview, ce vendredi.

Il est notamment revenu sur les récents conflits sociaux dans le monde de la distribution, chez Carrefour, Lidl ou encore chez Mestdagh. « Les travailleurs de Lidl ont dit stop à cette spirale vers le bas, vers la polyvalence. C’est une victoire de leur part », estime Youssef Handichi. « Les conditions sont quand même extrêmes chez Lidl : un employé marche jusqu’à 18 kilomètres par jour dans les rayons ». Il estime toutefois que ces différents plans ne peuvent être légitimes vu les « dividendes offerts aux actionnaires de ces groupes, en plus en plus importants ». Il ajoute : « Je ne crois pas aux pertes annoncées chez Mestdagh. Je pense que les patrons en profitent bien ».

Ancien chauffeur à la Stib, Youssef Handichi est également revenu sur les récentes polémiques autour de la Stib. Notamment cette affaire d’accident entre un bus et un sans-abri, dans lequel un avocat de la société a défendu la Stib en affirmant que la victime était en séjour illégal. « La porte-parole de la Stib Françoise Ledune devrait être sanctionnée pour ses propos », clame-t-il. « Mais je ne suis pas dupe, je pense que la position qu’elle a évoquée n’est pas sa position personnelle mais qu’il s’agit de celle des dirigeants. […] Je vais interpeller le ministre Pascal Smet sur cette question ».

« Un précédent vient d’être créé »

Le député bruxellois s’est également exprimé sur le cas de Redouane Ahrouch, fondateur du Parti Islam et chauffeur licencié par la Stib pour ses positions politiques. « Je lutterai de toutes mes forces pour lutter contre l’idéologie du parti Islam », explique Youssef Handichi. « Ce qui me rassure, au niveau de la Stib et des dépôts, c’est que tous les collègues, sans exception, ont condamné ses propos. Ils étaient fâchés contre lui ». Mais il reste « prudent » quant à la décision de la Stib de licencier Redouane Ahrouch : « Un précédent vient d’être créé ».

► Le conflit Israël-Iran, les conflits sociaux dans le milieu de la distribution, la grève annoncée chez Brussels Airlines, les récentes polémiques autour de la Stib… : découvrez l’intégralité de L’Interview de Youssef Handichi dans notre replay.

► Retrouvez L’Interview du lundi au vendredi à 12h45 sur BX1.