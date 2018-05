Yew revient après cinq ans d’absence

Après cinq ans d’absence, les sept membres du groupe Yew reviennent avec un nouveau clip et un album : Bam Bam Bam.

“On est tous des musiciens qui naviguent de projets en projets et il nous a fallu du temps pour tous se réunir“, explique le chanteur du groupe, Jérôme Magnée, invité ce mercredi dans M. Dans Bam Bam Bam, chacun des membres amène son univers, toujours sur une base folk. Les titres de l’album ont été enregistrés au cours de deux sessions live, ouvertes au public. “Yew est un groupe de scène. Quand on enregistre en studio, on perd un peu cette magie, ce “ici et maintenant” qu’on a voulu reproduire en l’enregistrant avec un public“.

Ce mercredi soir, Yew se produit au Botanique à Bruxelles “une des plus belles salles de Belgique” selon le chanteur Jérôme Magnée.