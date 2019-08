World Police and Fire Games : les pompiers de Bruxelles rapportent 44 médailles de Chine

Les pompiers bruxellois ont une nouvelle fois réalisé des exploits lors de la dernière édition des World Police and Fire Games, qui rassemblent 12 000 policiers et secouristes de plus de 70 pays dans des compétitions sportives spécifiques.

Deux ans après les 30 médailles récoltées à Los Angeles lors de la précédente édition des World Police and Fire Games, en 2017, les pompiers bruxellois ont une nouvelle fois confirmé leur grande forme lors de l’édition 2019 des WPFG, organisée à Chengdu, en Chine.

Les 38 pompiers bruxellois envoyés en Asie ont en effet obtenu 44 médailles durant les diverses compétitions sportives organisées lors de ces Jeux olympiques des policiers et secouristes. Ils ramènent en Belgique 17 médailles d’or, 11 d’argent et 16 de bronze. Une sacrée collecte pour ces 38 pompiers qui rentrent en Belgique cette semaine.

Découvrez ci-dessous le détail des médailles des Pompiers de Bruxelles :

OR

1. Rowing, 1000m, team, 45+ : Olivier FUENTES (avec un collègue français)

2. Ultimate Firefighter, 30+ : Gilles DEGALLAIX

3. Cyclisme, criterium, 45+ : Michaël NAESSENS

4. Cyclisme, criterium, 55+ : Eddy VAN DER STEEN

5. Cyclisme, criterium, 60+ : Marc MARIEN

6. Cyclisme, Hill Climb, 55+ : Eddy VAN DER STEEN

7. Cyclisme, sprint, 45+ : Michaël NAESSENS

8. Cyclisme, sprint, 60+ : Marc MARIEN

9. Cyclisme, course en ligne, 55+ : Eddy VAN DER STEEN

10. Cyclisme, course en ligne, 60+ : Marc MARIEN

11. Crossfit, 18+ : Nicolas BARDAXOGLOU

12. Cyclisme, contre-la-montre, 55+ : Eddy VAN DER STEEN

13. Cyclisme, contre-la-montre, 60+ : Marc MARIEN

14. Cyclisme, VTT cross country, 55+ : Eddy VAN DER STEEN

15. Cyclisme, VTT cross country, 60+ : Marc MARIEN

16. Course en escalier, full gear, 65+ : Philippe Loose

17. Course en escalier, team, tenue sportive, 45+ : Éric PLAS, Will SCHEPENS (avec 2 autres collègues belges)

ARGENT

1. Ultimate Firefighter team, 45+ : Schepens

2. Cyclisme, Hill Climb, 60+ : Marc MARIEN

3. Judo, -66kgs : Steve MOCOS

4. Cyclisme, course en ligne, 45+ : Michaël NAESSENS

5. Cyclisme, VTT obstacle : Mark VANHOMWEGEN

6. Course en escalier, full gear, 45+ : Will SCHEPENS

7. Course en escalier, full gear, 60+ : Patrick VANDERWEYEN

8. Course en escalier, full gear, team, 45+ : Will SCHEPENS

9. Course en escalier, tenue sportive, 55+ : Marco VANDERBERGHE

10. Course en escalier, tenue sportive, 50+ : Éric PLAS

11. Triathlon, 45+ : Spencer SMOLDERS

BRONZE

1. Rowing, 500m, 18+ : Christophe GUINEZ

2. Rowing, 2000m, team, 18+ : Yanis TOUMI & Christophe VANDERSTUYFT

3. Ultimate Firefighter, 55+ : Marco VANDERBERGHE

4. Natation, 100m papillon, 35+ : Rodrigo BIZZOZERO

5. Judo, -73kgs : Kévin BARDAXOGLOU

6. Cross Country, team, 50+ : Éric PLAS & Patrick VANDERWEYEN

7. Cyclisme, Sprint, 55+ : Eddy VAN DER STEEN

8. Submission/grappling, -88kgs : Juan GRIZZO

9. Submission/grappling, -70kgs : Steve MOCOS

10. Jiujitsu, -88kgs : Juan GRIZZO

11. Crossfit, 30+ : Sven REINHARD

12. Cyclisme, contre-la-montre, 45+ : Michaël NAESSENS

13. Cyclisme, VTT obstacle, 45+ : Michaël NAESSENS

14. Course en escalier, full gear, 30+ : Kévin BARDAXOGLOU

15. Course en escalier, full gear, 50+ : Éric PLAS

16. Triathlon, 40+ : Raphaël DOYEN

Gr.I. – Photo : Facebook SIAMU-DBDMH Bruxelles