Woluwe-Saint-Pierre: le cinéma Le Stockel rouvert après rénovation

Le cinéma a rouvert ses portes ce mercredi après des travaux de rénovation du 27 mai au 25 juin. L’objectif était de remettre à neuf le dernier cinéma du quartier, rapporte La Capitale.

Anciens tissus muraux démontés, nouveau tapis posé dans la salle et nouveaux gradins également installés: le site culturel a fait l’objet de plusieurs transformations. Pendant le chantier, Le Stockel a partagé l’évolution des travaux sur sa page Facebook et a y organisé un concours. Les dix commentaires les plus encourageants ont d’ailleurs donné droit à une invitation pour la projection de «Yesterday », prévue mercredi à l’occasion de la réouverture.

Le cinéma situé près de la place Dumon a ouvert ses portes pour la première en 1956. Le prix d’une séance reste très démocratique. Il est maintenu à 7 euros le ticket, note le quotidien.

J. Th. – Photo: Google map