Woluwe-Saint-Pierre: le cinéma de quartier Stockel fait peau neuve

Les habitants ont récupéré leur salle de cinéma de quartier, le Stockel, qui a fait peau neuve. Nos équipes sont parties sur les traces des anciennes salles de quartier de la capitale.

Le Stockel, le dernier cinéma de son quartier fait la fierté de son propriétaire et ancien projectionniste Alexandre Kaisén. Une première phase des travaux avait déjà eu lieu en 2016 avec l’installation d’un majestueux rideau rouge. La salle est aujourd’hui complètement rénovée. “On a démonté tous les anciens gradins, placé des nouveaux revêtements au sol, placé des nouveaux fauteuils avec des couleurs tendance et en même temps gardé le petit charme rétro qui fait justement le mariage entre hier et aujourd’hui. Il y a aussi des luminaires remis au goût du jour, mais qui datent des années 50″, indique-t-il.

Spécialiste de l’histoire des cinémas, Eric Vauthier, rappelle pour sa part que Bruxelles a compté jusqu’à 250 salles à une époque. “La télévision dans les années 60 n’était qu’à ses débuts et on sortait donc au cinéma toutes les semaines. Les gens qui avaient 20 ou 30 dans les années 60 sortaient toutes les semaines au cinéma et donc faisaient le tour de la ville. Stockel, ça a toujours été un facteur d’animation. C’est tout proche de l’ensemble de la population”, explique-t-il.

■ Reportage de Fanny Rocher et Paolo Coen.