Woluwe-Saint-Lambert : près de 250 arbres dangereux doivent être abattus, la commune s’inquiète

243 arbres situés sur le talus et la berme centrale de l’autoroute E40 sont promis à l’abattage, pour des raisons de sécurité. Mais le projet inquiète la commune de Woluwe-Saint-Lambert, fait savoir cette dernière dans un communiqué. Une partie des arbres visés se trouvent en effet sur son territoire.

Le collège de Woluwe-Saint-Lambert demande davantage d’informations et adresse un courrier à la ministre bruxelloise de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Elke Van den Brandt (Groen) et à Bruxelles-Mobilité.

Il souhaite en particulier “consulter l’entièreté de l’étude phytosanitaire réalisée par un bureau externe et dont seule la conclusion (la nécessité d’abattre les arbres) lui a été communiquée.” Pour la commune, “ces arbres constituent un tampon végétal entre l’E40 et les jardins des maisons des quartiers résidentiels de Woluwe-Saint-Lambert situés le long de l’autoroute.” Ceux-ci ont-ils été consultés, interroge la commune ?

Enfin, aucune replantation ne semble avoir été prévue, s’inquiète encore l’exécutif local, qui savoir “ce que la Région envisage pour favoriser la biodiversité et l’aspect paysager desdites zones.”

Bruxelles-Mobilité nous confirme qu’il s’agit bien d’un abattage pour des raisons de sécurité, les arbres présentant un réel danger pour les passants. Seul une petite partie du massif, qui compte des miliers d’arbres et de plantes, est concerné, précise Camille Thiry, la porte-parole. Il s’agit d’une mesures d’urgence, nous indique aussi le cabinet de la ministre Elke Van den Brandt, qui ne nécessite pas de permis d’urbanisme.

Les travaux ne sont pas prévus avant la deuxième quinzaine du mois d’août, Commune et habitants seront informés. Camille Thiry ajoute que l’objectif est bien de conserver la végétation sur le site “mais nous comptons sur la régénération naturelle du massif, que l’on assistera si cela s’avère nécessaire.”

