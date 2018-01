Wild Wild Wheels : rencontres, amitiés et solidarité aux États-Unis

Élise et Sam, deux Bruxellois baroudeurs dans l’âme, ont décidé de se lancer dans une aventure pour le moins surprenante : ils traversent l’Amérique du Nord jusqu’au Sud, à bord d’un van. Depuis le Canada et après un passage par les États-Unis, les deux aventuriers affrontent plus de 45.000 kilomètres pour découvrir 19 pays de ces continents qu’ils ne connaissent pas encore de fond en comble.

Le couple a fait la rencontre ces dernières semaines d’un autre duo qui parcourt la nature à bord d’un van : The Nomadic Movement. Ce couple d’Américains parcourt les États-Unis pour aider à nourrir les sans-abris à travers tout le pays. Élise et Sam ont donc aidé leurs nouveaux amis pour cuisiner et apporter leur soutien aux personnes dans le besoin dans le Nevada et en Californie.

Ils ont également retrouvé un ami photographe, venu de Belgique pour profiter de ce périple américain. Retrouvez toutes les aventures de Wild Wild Wheels sur le compte YouTube.

► Le premier épisode de l’aventure d’Élise et Sam, au Canada

► Le deuxième épisode de l’aventure d’Élise et Sam, à l’ouest du Canada

► Le troisième épisode de l’aventure d’Élise et Sam, au nord des États-Unis