Un week-end sec et ensoleillé avant le retour des orages dans la nuit de dimanche à lundi

Le temps sera sec samedi avec quelques nuages. Les maxima seront compris entre 18 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 24 degrés en Campine, selon les prévisions de l’IRM. Le vent sera faible.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps restera sec sur l’ensemble des régions avec la présence de nuages élevés. Les minima seront compris entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés au littoral.

Dimanche, le temps sera généralement ensoleillé avec tout au plus quelques voiles d’altitude. Dans le nord-ouest du pays, les champs nuageux pourraient être plus nombreux mais le temps restera sec partout. Il fera un peu plus chaud avec des maxima entre 23 degrés en Ardenne et 28 degrés en Campine. Le vent sera modéré de secteur sud.

En fin de journée, le ciel se couvrira depuis l’ouest. Plus tard en soirée et la nuit, une perturbation traversera notre pays d’ouest en est, à l’origine de pluie ou d’averses. Un coup de tonnerre est possible localement. Il fera doux avec des minima de 16 à 20 degrés.

Lundi, le ciel sera partagé entre éclaircies et périodes très nuageuses accompagnées d’averses. Un coup de tonnerre est possible localement. Le temps sera probablement moins instable dans le sud du pays. Les maxima de saison seront compris entre 19 et 23 degrés. Le vent sera modéré à parfois assez fort avec des rafales de 65 km/h, ou davantage en cas d’orage.

Belga