La police fédérale de la route, les 128 zones de police locale, les Régions et Vias (ex-IBSR), mèneront de vendredi 18h à lundi 6h une vaste opération de contrôles routiers.

L’an dernier, l’édition hivernale de ce “week-end sans alcool au volant” avait mené au contrôle de 40 238 conducteurs : 24 116 via le test d’haleine et 16 122 via l’éthylotest. Parmi ces derniers, 15 270 (97,88 %) sont passés sans problème et 2,12 % roulaient sous influence de l’alcool, indique la police fédérale de la route jeudi.

“Les statistiques d’accidents montrent qu’il existe toujours une trop grande tolérance vis-à-vis de l’alcool au volant de la part des conducteurs”, souligne la police.

En 2016, pas moins de 4.300 accidents de roulage ont impliqué au moins un conducteur sous l’influence de l’alcool. “Cela signifie qu’en Belgique, un accident corporel sur 8 est dû à l’alcool.”

