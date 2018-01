Week-end sans alcool au volant : les contrôles ont débuté et se poursuivront jusque lundi

La police fédérale de la route, les 128 zones de police locale, les Régions et Vias (ex-IBSR), mènent dès ce vendredi et jusque lundi 6h une vaste opération de contrôles routiers.

L’an dernier, l’édition hivernale de ce “week-end sans alcool au volant” avait mené au contrôle de 40 238 conducteurs : 24 116 via le test d’haleine et 16 122 via l’éthylotest. Parmi ces derniers, 15 270 (97,88 %) sont passés sans problème et 2,12 % roulaient sous influence de l’alcool, indique la police fédérale de la route jeudi.

■ Duplex de Michel Geyer et Charles Carpreau.