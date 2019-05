Watermael-Boitsfort : l’ancien siège social de la Royale Belge est sur la liste de sauvegarde

Après des mois d’enquête, la région bruxelloise a finalement décidé de mettre l’ancien siège social d’Axa, boulevard du Souverain, sur la liste de sauvegarde. Le bâtiment et son parc, conçus de 1965 à 1967 et réalisés entre 1967 et 1970, constituent un exemple de réussite de l’architecture moderne en Belgique par excellence.

Depuis l’annonce du départ d’Axa, les projets de réaffectation de ce site du boulevard du Souverain ont été multiples. Le plus concret fut celui de transformation du bâtiment en ambassade des Etats-Unis. Seulement, il n’a pu se concrétiser à cause de la demande de classement rentrée par la commune de Watermael-Boitsfort. Pour les Etats-Unis, il aurait été plus simple de raser l’immeuble pour en reconstruire un autre répondant exactement à leurs besoins de sécurité.

Si le classement a été refusé, l’inscription sur la liste de sauvegarde demandée par la commune a été acceptée par le ministre-président Rudi Vervoort (PS). « Il est impératif de reconnaître la valeur patrimoniale du site et du monument de l’ancien siège de la Royale Belge, en raison de l’intérêt historique, artistique, patrimonial, scientifique, esthétique et technique. En entamant une procédure d’inscription sur la liste de sauvegarde et non un classement, nous optons pour une gestion plus souple du bien et nous favorisons ainsi sa réaffectation et sa réintégration dans le circuit économique », précise Rudi Vervoort.

Pour le ministre-président, le lieu devrait se transformer en centre de l’intelligence artificielle. Il a contacté le propriétaire Cofinimmo qui cherche toujours une réaffectation pour ce lieu emblématique. Un appel a aussi été lancé au secteur privé.

V.Lh. – Photo: BX1