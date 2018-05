En voyage à New York, Rudi Vervoort annonce la création d’un centre de crise régional

En voyage à New-York à l’occasion des Brussels Days, le Ministre-Président Rudi Vervoort a annoncé la création d’un centre de crise régional qui fédérerait différents acteurs: police locale, fédérale, Stib, etc. Objectif: mieux répondre aux menaces terroristes ou aux cas d’émeutes.

Un voyage de trois jours pour échanger et partager de bonnes pratiques, notamment sur l’aspect sécuritaire. New York et Bruxelles, toutes deux ayant déjà été la cible d’un acte terroriste.