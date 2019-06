Vous souhaitez donner votre avis sur la mobilité à Bruxelles ? Le plan Good Move est à l’enquête publique

Le plan “Good Move” de la Région bruxelloise est soumis à enquête publique. Il attend donc l’avis des Bruxellois qui souhaitent s’exprimer sur la mobilité à Bruxelles. Ce vaste plan de mobilité va définir le cadre règlementaire en matière de mobilité pour les 10 prochaines années. L’idée est donc également de rendre les quartiers plus agréables, accessibles et apaisants.

Good Move veut encourager les Bruxellois et les navetteurs à opter pour une utilisation beaucoup plus rationnelle de la voiture et pour la “multi-modalité”.

Le projet prévoit également d’instaurer le 30km/h généralisé, à l’exception des grandes artères, moins de places de parking en voirie, un transport public de surface plus performant ou encore un réseau d’itinéraires cyclables privilégiés.

► Donner votre avis, c’est ici !