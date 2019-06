Vous reprendrez bien un peu de salade de grillons?

L’utilisation des insectes comestibles dans l’alimentation se développe de plus en plus. Si l’idée d’avaler des grillons ou des criquets révulse certains d’entre nous, elle fait de plus en plus d’adeptes.

Le chef français Laurent Schneider présentait à Bruxelles ce mardi plusieurs de ses recettes. Spécialisé dans l’entomophagie, soit le fait de manger des insectes, il intègre grillons ou criquets à ses préparations gastronomiques. Il proposait des dégustations à l’occasion d’un workshop destiné à des professionnels du secteur.

►Reportage de Pierre Baudot et Nicolas Scheenaerts