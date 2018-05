Vol à la commune de Molenbeek: Mohamed Abdeslam poursuit sa détention préventive sous bracelet

La chambre du conseil de Bruxelles a décidé de placer sous bracelet Mohamed Abdeslam et Youssef B., respectivement soupçonnés d’être le cerveau et l’exécutant d’un vol de 68.000 euros au préjudice de la commune de Molenbeek, rapporte Sudpresse.

Après quatre mois en prison, l’ancien employé de la commune de Molenbeek est autorisé à poursuivre sa détention préventive à domicile. Le parquet de Bruxelles ne s’est pas opposé aux demandes des avocats des deux suspects. “Il effectuera sa détention préventive à domicile, lieu qu’il ne pourra quitter uniquement que pour raisons médicales”, explique la porte-parole du parquet de Bruxelles Ine Van Wymersch à nos confrères.

Le 23 janvier dernier sur la place de l’Yser à Bruxelles, les agents communaux Nathalie D. et Pierre C. ont été dépouillés de deux sacoches contenant la recette de la Caisse communale par un homme au visage dissimulé et armé d’un couteau, selon leurs dires. Mohamed Abdeslam et Youssef B., dit « l’ami Ben » sont respectivement soupçonnés d’être le cerveau et l’exécutant d’un vol de 68.000 euros appartenant à la commune de Molenbeek.

