Voici tout ce qui change ce 1er janvier pour les Bruxellois

A partir du 1er janvier, Bruxelles passera largement en zone 30, les frais de port redeviendront plus chers, et vous pourrez livrer votre matelas gratuitement au parc à conteneurs. Voilà quelques exemples de ce qui change dès vendredi mais ce n’est pas tout. Aperçu.

Bruxelles passe en zone 30 et la SNCB se digitalise

A partir du 1er janvier 2021, la limite de 30km/h deviendra la règle en Région bruxelloise. Certains axes structurants seront néanmoins considérés comme des exceptions. La vitesse y sera limitée à 50 ou 70 km/h, à condition d’y trouver une indication spécifique. Par ailleurs, dans les zones de rencontres, la vitesse autorisée sera de 20 km/h.

► Voir aussi notre reportage : En vue de la zone 30 généralisée, soixante nouveaux radars vont être installés à Bruxelles

Dès janvier les navetteurs pourront également acheter, via l’application SNCB, une version numérique des pass.

Le pass devra être complété préalablement sur le smartphone puis présenté à distance à l’accompagnateur de train. Dans le but d’encourager le plus possible l’utilisation des pass digitaux à compléter, ceux-ci seront moins chers que leur version papier dès l’entrée en vigueur des adaptations tarifaires annuelles en février 2021. Un pass “Standard Multi” numérique coûtera trois euros de moins que sa version papier, un “Youth Multi” deux euros de moins et un “Local Multi” un euro de moins.

Adaptation des tarifs pour les timbres et les cigarettes

Les tarifs aussi seront réadaptés chez bpost. Un timbre-poste Non Prior (distribution dans les 3 jours ouvrables), coûtera 1,07 euro par 10 et 1,10 euro à l’unité. Le timbre Prior (avec distribution le jour ouvrable suivant) passera à 1,57 euro par 10 et 1,60 euro à l’unité.

Par ailleurs, le tarif pour affranchir un envoi normalisé vers l’Europe sera de 1,85 euro à l’achat de minimum cinq timbres et 1,91 euro à l’unité. Hors Europe, le tarif international passera à 2,07 euros dès cinq timbres et à 2,13 euros à l’unité. “Conformément aux années précédentes, la hausse tarifaire moyenne pour 2021 de tous les produits de courrier national sera d’environ 6 %”, indique l’entreprise, qui précise que l’impact sur le budget mensuel des ménages restera limité, avec une hausse de 0,2 euro.

Le prix du paquet de cigarettes va également augmenter l’an prochain, ainsi que les années suivantes. Le prix d’un paquet de cigarettes (20 pièces) passera ainsi à 7,50 euros en 2021 (contre 6,80 actuellement).

L’impact sur un paquet de 50g de tabac à fumer sera une augmentation de 1,47 euro: un paquet de 9,70 euros en 2020 coûtera 11,17 euros en 2021. Cette évolution, dont le but est d’encourager la diminution de consommation, fait partie d’une série de mesures fiscales validées par le gouvernement fédéral. Une augmentation supplémentaire des accises sur les produits du tabac est prévue pour les années 2022, 2023 et 2024.

Toujours concernant le tabac: les dernières exceptions à l’interdiction de publicité pour les cigarettes disparaîtront également dès vendredi.

Il sera désormais interdit d’indiquer la marque d’un produit à base de tabac, y compris les cigarettes électroniques, sur des affiches ou sur la vitrine de magasins vendant du tabac. Le SPF Santé publique prévoit de mener des contrôles dès janvier.

Nouveau dispositif de droit passerelle

Deux dispositifs existaient jusqu’ici: le double droit passerelle de crise, qui a été prolongé pour décembre, et le droit passerelle de soutien à la reprise.

Le nouveau dispositif se base sur deux piliers. Le premier, qui établit une mesure temporaire de crise pour indépendants contraints d’interrompre totalement leur activité, entrera en vigueur le 1er février. Le second permettra dès le 1er janvier d’offrir une aide aux indépendants n’ayant pas pu bénéficier précédemment ni du droit passerelle de crise 2020, ni du droit passerelle de soutien à la relance. Cela concerne notamment les professions libérales.

L’indépendant devra notamment démontrer une diminution de 40% de son chiffre d’affaires au cours du mois civil précédant celui pour lequel la prestation financière est demandée par rapport au même mois civil de l’année de référence 2019.

Pensions et allocations

Relèvement des pensions les plus basses

Les pensions les plus basses connaîtront un relèvement progressif dont la première phase débute ce 1er janvier 2021.

Près de 815.000 citoyens bénéficieront de l’augmentation du montant de leur retraite. La hausse de la pension minimum vers 1.500 euros nets pour une carrière complète, telle que prévue dans l’accord de gouvernement, s’applique aux travailleurs salariés, aux travailleurs indépendants et aux travailleurs fonctionnaires statutaires, soit plus de 706.000 bénéficiaires. Le relèvement de la Garantie de Revenus Aux Personnes Agées (GRAPA) concerne quant à elle 106.000 personnes.

Les allocations de chômage en hausse de 1,125% par an

Le gouvernement fédéral a décidé d’augmenter graduellement les allocations minimales de chômage pendant la législature. A partir du 1er janvier prochain, elles progresseront de 1,125% à chaque nouvelle année, hors indexation automatique et enveloppe bien-être.

Les voitures de société

Les voitures de société seront taxées plus lourdement. C’est une conséquence de l’ajustement annuel de la norme CO2 dans le calcul de l’avantage imposable.

Pour les diesels, ce chiffre passe de 91 à 84 grammes de CO2 par kilomètre, pour les voitures à essence de 111 à 102 grammes. Cela signifie que les conducteurs d’un véhicule utilitaire voient l’avantage imposable augmenter, ce qui signifie qu’ils devront payer plus d’impôts. Le montant de l’avantage imposable dépend également de la valeur catalogue et de l’âge du véhicule.

De plus, le mécanisme “cash for car” va disparaître définitivement.

Le système “cash for car” permettait aux Belges d’échanger leur voiture de société contre un montant net mensuel pouvant s’élever jusqu’à 700 euros. Il constituait l’un des points de l’accord de l’été 2018 du précédent gouvernement, qui voulait lutter contre les embouteillages et inciter les travailleurs à opter pour des moyens de transport plus respectueux de l’environnement.

En 2019, les syndicats FGTB et CSC ainsi que plusieurs organisations avaient introduit un recours en annulation. Les requérants dénonçaient le fait que “pratiquement aucune cotisation sociale ni impôt ne sera prélevé sur cette rémunération”. Ils estimaient aussi que cette législation ne résoudrait pas les problèmes de mobilité durable, de qualité de l’air ou de réchauffement climatique. La Cour constitutionnelle a finalement annulé la loi en janvier dernier.

Environnement et congé parental prolongé

Toujours au niveau environnemental, les consommateurs devront s’acquitter d’une contribution à l’achat d’un nouveau matelas dès vendredi mais pourront rapporter gratuitement les anciens au recyparc.

Cette contribution environnementale, dont le montant varie selon le type et la taille du matelas, sert à couvrir les coûts de collecte, de traitement et de démantèlement des matelas usagés. Cette contribution permet également de financer la recherche et le développement en matière d’écoconception de nouveaux matelas.

Enfin, le congé des pères et co-parents à la suite d’une naissance passera de 10 à 15 jours dès janvier. Cinq jours supplémentaires seront encore ajoutés à partir de 2023.

Les pères, ou co-parents, pourront prendre ces jours dans les quatre mois suivant la naissance de leur enfant. Par ailleurs, le congé de paternité et de naissance accordé aux travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants passera également de 10 jours (ou 20 demi-jours) à 15 jours (ou 30 demi) à partir du 1er janvier 2021. En janvier 2023, ces 15 jours seront de nouveau revus à la hausse, pour être amenés à 20 jours (ou 40 demi), comme prévu dans l’accord de gouvernement.

A.V. avec Belga