Voici les nouveaux sacs biodégradables désormais obligatoires pour les déchets de jardin

C’est une des nouveautés de 2018, depuis le premier janvier il est interdit de vendre des sacs verts non-biodégradables en Région bruxelloise. A noter toutefois, pendant une période de transition, les magasins pourront écouler leurs stocks d’anciens sacs, ils seront donc encore tolérés quelques mois.



Dorénavant, des sacs verts biodégradables et compostables seront mis en vente dans les Recyparks régionaux, en attendant qu’ils soient disponibles en magasins (d’ici quelques semaines). Et pour ceux qui auraient encore un petit stock, pas de panique, ils seront encore collectés par l’Agence Bruxelles-Propreté, qui invite cependant les bruxellois à se procurer au plus vite les nouveaux sacs éco-friendly.

Ces sacs ont la même capacité de contenu que les anciens, soit 60 litres par sac, ils se vendent avec ou sans lien coulissant de fermeture, ils vous coûteront 3€ le rouleau de 15 sacs, et ils sont en vente dans les Recyparks de Bruxelles-Propreté.