”Vivre autrement, Road to Alaska” : “On a eu envie de se faire plaisir et de partager notre expérience”

Deux jeunes globes trotters ont sillonné le Canada à la recherche d’une nouvelle vie, plus proche de la nature. Ils en ont ramené un documentaire : ”Vivre autrement, Road to Alaska”.



Delphine Casimir : “On a eu envie de se faire plaisir et de partager notre expérience.” Quentin Carbonnelle : “On avait envie de faire un grand voyage, voir de grands espaces comme le Canada, l’Alaska.”

Voir le monde après avoir travaillé pendant 10 ans dans un bureau. “On voulait voir ce que la vie pouvait nous offrir de plus et donner du sens à nos boulots respectifs. ”

Partis à l’aventure selon la formule du woofing, l’hébergement en échange du travail à la ferme, ils ont découvert de multiples manières de vivre, et rencontré des hommes et des femmes aux parcours de vie étonnants. Le secret de leur réussite? “La pugnacité, la détermination et la volonté de réaliser ses rêves coûte que coûte.”, répond Delphine Casimir.

