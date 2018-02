A Bruxelles, la qualité de l’eau potable est très contrôlée. Elle répond aux normes régionales actuelles, assure Vivaqua. Afin de garantir la qualité de l’eau distribuée, la compagnie intercommunale bruxelloise des eaux multiplie les contrôles et souligne, dans un communiqué, que les non-conformités d’origine microbiologique résultent des installations intérieures et non du réseau public.

Dans un communiqué de presse, Vivaqua revient sur une étude d’impact de la Commission européenne affirmant que “la santé de 22,7 millions d’Européens, dont 900.000 Belges était menacée”.

Vivaqua rappelle, d’abord, que la qualité de l’eau qu’elle distribue “satisfait tout à fait aux normes de potabilité imposée par l’Union européenne. Celles-ci se basent sur des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé et ont été transposées dans les trois Régions du pays ainsi qu’au niveau fédéral. “Pour de nombreux paramètres chimiques, comme le nitrate, le fluorure, l’aluminium, les trihalométhanes et les pesticides, les concentrations se situent bien en dessous des limites maximales tolérées par la législation”. L’eau fournie par l’intercommunale est également traitée et contrôlée de manière à éliminer les micro-organismes pathogènes.

De nombreux contrôles sont menés pour vérifier la qualité de l’eau et plus de 250.000 paramètres sont analysés annuellement, allant des sites de captage et de production jusqu’au client. “En Région de Bruxelles-Capitale, le taux de conformité global est de 99,64% . Les non-conformités d’origine microbiologique sont issues des installations intérieures et non du réseau public.”, insiste enfin Vivaqua.

Photo: Belga