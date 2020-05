Violences conjugales ou intrafamiliales : la police offre une plateforme de soutien en ligne

La police de la zone Bruxelles-Midi a rejoint lundi le service de discussion en ligne lancé le 9 avril par la police de Bruxelles Capitale-Ixelles, afin de venir en aide aux victimes de violences intrafamiliales et conjugales.

La plateforme permet un échange direct d’informations et de conseils avec le service d’aide policière aux victimes, tout en préservant l’anonymat des internautes.

La plateforme de messagerie instantanée ne se substitue pas aux numéros d’assistance téléphonique déjà existants, comme le 0800 30 030 et le 1712, mais constitue un outil de soutien supplémentaire. Elle offre ainsi un accès facilité à des informations sur les interventions policières et les procédures judiciaires en cas de violences conjugales et intrafamilales. “Cette initiative nous permettra d’évaluer si ce genre de plateforme peut aussi servir à lutter contre d’autres phénomènes, comme les délits de haine par exemple“, expose Olivier Slosse, porte-parole de la zone de Bruxelles-Ixelles. Les suspects continuent d’être interpellés, “même en période de Covid-19“, rappelle-t-il.

Opérationnelle tous les jours de 10h00 à 18h00, la plateforme est accessible à l’adresse www.polbru.be. En cas d’urgence, il est néanmoins recommandé d’appeler directement le 101 ou 112. En outre, le site internet général “police-on-web” offre aux internautes la possibilité de porter plainte pour certains délits, dont les violences conjugales ou intrafamiliales. “Le dépôt de plainte en ligne permet d’avancer au rythme des personnes concernées, afin d’éviter qu’elles ne deviennent en plus victimes de la procédure“, souligne Olivier Slosse.

