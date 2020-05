Ville de Bruxelles : des exonérations de loyers pour les locataires de la Ville et du CPAS

Les commerçants qui louent des surfaces à la Ville de Bruxelles ou au CPAS seront exonérés de leurs loyers pour avril et mai. Un gel est prévu pour le mois de juin ainsi que pour l’horeca. Pour les habitants, une prime sera accordée.

La présidente du CPAS, Karine Lalieux (PS) et l’échevin du Logement, Khalid Zian (PS), ont décidé d’accorder une aide supplémentaire à leurs locataires. Pour les commerçants, en plus de l’exonération des loyers d’avril et de mai, celui du mois de juin sera gelé. Pour l’horeca, le mois de juillet sera aussi gelé. C’est loyer seront perçus en 2021.

Pour les locataires privés, une prime de 300 euros pour une famille sans enfant, 350 euros pour les ménages avec 1 ou 2 enfants et 400 euros pour les familles dites nombreuses, sera accordée. Pour accéder à cette aide, les revenus nets imposables du ménage (avant la crise du coronavirus) doivent être égaux ou inférieur à 150% du plafond d’admission prévu pour le logement social.

Pour le moment, 300 demandes ont déjà été introduites.

V.Lh. – Photo: Belga/Jasper Jacobs