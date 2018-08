Velobuy, plateforme des marchands de vélos pour Bruxelles et la Wallonie

Velobuy est une plateforme rassemblant plusieurs magasins de vélos à Bruxelles et en Wallonie. Objectif : soutenir le commerce local et de proximité et permettre aux clients de trouver les informations facilement. Lancée le 3 juin, le site compte actuellement une vingtaine de marchands.

Velobuy se présente comme un site spécialisé et garantit les marchands qu’il promeut selon un certain nombre de critère, notamment : l’intérêt pour l’environnement et la possibilité de payer avec des éco-chèques ; la possibilité d’y obtenir des conseils précis et une large gamme d’accessoires de sécurité tels que des casques, des lumières, et d’autres éléments essentiels de sécurité ; le professionnalisme ; l’accès à un service de réparation et d’entretien.