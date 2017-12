Van der Poel fier remporte le cyclocross de Diegem pour la 4e fois

Le champion d’Europe Mathieu van der Poel a remporté son 21e succès de la saison, le 4e de rang chez les professionnels à Diegem, samedi lors de la 6e manche du Superprestige de cyclocross. La compétition est suivie par beaucoup de monde. Les spectateurs étaient nombreux à suivre l’évènement malgré des conditions difficiles.



Pour assister à la 6e manche du Superprestige de cyclocross, il fallait prévoir parapluie, bonnet et bottes. Malgré la boue et le froid, le public s’est déplacé en masse pour observer la course du Néerlandais de 22 ans, Mathieu van der Poel.

Une course qui avait pourtant bien mal commencé avec une rapide chute. “J’ai eu un peu mal au poignet mais les jambes étaient très bonnes et j’ai pu revenir dans le coup.” Après être revenu sur Wout van Aert, il a rapidement déposé son rival belge avant de s’envoler vers la victoire. “Je ne voulais pas rester trop longtemps dans sa roue”, a-t-il ponctué. Cependant, le Belge reste en tête du classement général avec une petite longueur d’avance sur Van der Poel.

“Il était juste meilleur, il faut savoir le reconnaître. Quand il a accéléré, je n’ai pas pu le suivre. Avec toutes ces courses dans les jambes, je sentais que je pouvais suivre le tempo mais je n’étais plus capable d’accélérer, surtout en pente et encore moins sur l’asphalte”, a expliqué Wout van Aert. La prochaine manche de cette compétition de régularité est prévue à Hoogstraten le 11 février alors que l’épilogue se déroulera à Middelkerke le 17 février.

Avec Belga