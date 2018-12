La valeur des vélos volés augmente avec l’arrivée de l’électrique

L’an dernier, 33.186 vélos ont été volés en Belgique, indique l’organisation de mobilité Touring sur base de chiffres de la police. Le nombre de vols reste plus ou moins le même chaque année, mais la valeur totale des vols augmente, les vélos électriques étant de plus en plus populaires. Ces vols représentaient environ 154 millions d’euros en 2017.

Officiellement, 33.186 vélos ont été volés, mais dans la pratique, ce nombre est bien plus élevé, car seuls 35% des vols sont rapportés. Selon Touring, le nombre exact se situerait plutôt entre 100.000 et 150.000, soit environ 342 vols par jour. La vente de vélos en Belgique a légèrement augmenté (+2%) l’an dernier. Sur les 490.000 vélos vendus en 2017, 45% étaient à assistance électrique.

Au vu de la popularité de ces vélos, qui coûtent en moyenne 2.325 euros contre 900 euros pour un vélo classique, le montant total de ces vols continue d’augmenter.

Touring demande aux autorités d’établir un plan contre ces vols, souvent commis en bandes organisées. L’organisation plaide entre autres pour l’utilisation de “vélos d’appât” par la police, équipés d’un système de suivi. “Il faudrait aussi investir davantage dans des parkings pour vélos sécurisés et les autorités locales pourraient également sensibiliser les habitants pour qu’ils fassent graver leur deux-roues.”

Belga