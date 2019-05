Vague verte : la victoire d’Ecolo est-elle faite pour durer ? Réponses et analyses dans #M

Ce dimanche 26 mai, Ecolo s’est félicité de ses résultats aux élections. “Ce soir, la vague verte s’amplifie“, avait lancé la co-présidente Zakia Khattabi devant les militants écologistes. En 2014, Ecolo connaissait la défaite électorale. En 2018, les élections communales ont marqué un retour en force du parti qui s’est confirmé ce dimanche. Quelles sont les raisons de tels résultats ? Cette victoire va-t-elle durer ? Pascal Delwit, politologue à l’Ulb et Evelyne Huytebroeck, ancienne co-présidente d’Ecolo sont les invités de #M le mag de la rédac’ face à nos journaliste Sabine Ringelheim et Michel Geyer.

Depuis les précédentes élections fédérales en 2014, les résultats du parti écologiste ont doublé. Un score qui s’explique notamment à travers un contexte où le climat est au centre de nombreux mouvements comme ceux qui se déroulent les jeudis. “Il y a en effet un agenda. On a beaucoup parlé des questions environnementales en 2019, il y a un lien très fort entre la préoccupation environnementale et le vote pour les verts. Il y a aussi une rencontre entre le travail d’Ecolo/Groen et la population à Bruxelles.”

Concernant la notion de ‘vague verte’, la militante de longue date et ancienne ministre, Evelyne Huytebroeck préfère parler d’une ‘victoire verte’ . “On a en effet doublé nos résultats et c’est la conjonction de plusieurs choses : le climat et l’actualité, notre travail de terrain, notre crédibilité sur le long terme…”, a-t-elle déclaré avant d’ajouter ce qui a fait toute la différence selon elle : “Nous avons aussi une manière de nous régénérer. Nous avons réussi à amener beaucoup de jeunes. J’ai vu le fossé avec d’autres partis qui n’ont pas réussi ce tournant là“.

Un avis que Pascal Delwit rejoint en observant qu’une certaine catégorie de jeunes de 24 à 32 ans a adopté un nouveau comportement. En particulier dans le sud de Bruxelles, où Ecolo était premier quasi dans toutes les communes.

La rédaction / Crédit : BX1

► Reportage à voir : Au cœur de la campagne d’Alain Maron : comment Ecolo a vécu les élections à Bruxelles