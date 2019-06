Vague de chaleur : alerte orange jusque ce mercredi, la qualité de l’air annoncée médiocre ce mardi

La vague de chaleur annoncée sur toute la Belgique cette semaine, continue de frapper la Région bruxelloise ce mardi. Des températures jusqu’à 32 degrés s’annoncent dans la capitale.

Le mercure a grimpé jusqu’à 30,8 degrés ce lundi à Uccle, annonce l’Institut Royal de Météorologie (IRM). Et il devrait encore être plus haut ce mardi, selon les prévisions de l’IRM. Mais jusqu’à quand cette vague de chaleur va-t-elle durer en Région bruxelloise ?

L’IRM annonce une alerte orange sur la capitale jusqu’à ce mercredi 26 juin. La région passera ensuite en alerte jaune jusqu’au 29 juin au moins. L’avertissement reste donc de mise : protégez-vous bien du soleil, hydratez-vous régulièrement, préférez les endroits frais et des vêtements légers et clairs.

► Lire aussi : C’est la journée la plus chaude de la semaine

De son côté, Céline, la Cellule Interrégionale de l’Environnement, annonce une qualité de l’air “médiocre” pour ce mardi à Bruxelles, soit une note de 6 sur une échelle allant de 1 à 10. Céline prévoit qu’un “dépassement local” du seuil d’information européen “n’est pas à exclure” mardi, en ce qui concerne la concentration en ozone dans l’air. Il est attendu que l’ozone (O3), un polluant, soit davantage présent dans l’air que lundi. Malgré tout, le risque d’un dépassement du seuil européen de 180 µg/m³ n’est pas élevé, selon les dernières prévisions de cette cellule.

La qualité de l’air devrait s’améliorer ce mercredi, notamment grâce au vent annoncé.

La combinaison de la pollution de l’air et d’un temps chaud et ensoleillé peuvent toutefois provoquer une augmentation des concentrations d’ozone et il est recommandé, par ces températures et au vu de cette pollution, d’éviter les efforts physiques importants entre 12h00 et 22h00.

► Découvrez la météo et toutes les infos-services en Région bruxelloise dans L’Air du Temps, tous les jours sur BX1 et notre page Facebook.

Gr.I. – Photo : Belga/Thierry Roge