Vacances à la maison : les Bruxellois invités à proposer des idées d’activités d’été

La VGC (Commission communautaire flamande) lance un appel à projets néerlandophones aux Bruxellois et leur demande de proposer et développer des idées de loisirs pour ceux et celles qui choisiront de rester dans la capitale pendant les vacances.

Les propositions peuvent être déposées par des citoyens ou des associations. Celles qui seront sélectionnées pourront bénéficier d’un soutien financier pouvant aller jusqu’à 10 000 euros. Sont visées des activités culturelles, sportives ou de loisirs.

Cet appel vise également à remettre de nombreux artistes au travail, précise le communiqué du secrétaire d’Etat Pascal Smet (one.brussels/spa), chargé de la Culture, de la Jeunesse, du Sport et des Centres communautaires à la VGC. Au total, c’est un budget d’un million d’euros qui est débloqué.

Les Bruxellois et associations intéressés ont jusqu’au 20 juin – pour les projets à partir du 30 juin – et jusqu’au 15 juillet – pour ceux à partir du 1er août – pour d’poser leur dossier.

“Les activités doivent avoir lieu entre le 30 juin et le 31 août 2020 dans les quartiers et espaces publics de l’ensemble du territoire régional bruxellois. Toutes ces activités doivent être accessibles au public et répondre évidemment aux mesures de sécurité de vigueur.”, indique le communiqué.