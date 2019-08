Urban Jungle : la tendance déco qui cartonne chez les jeunes

Ils sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux à poster des photos de leur intérieur décoré entièrement de plantes. La mode de l’Urban Jungle, décoration par les plantes, fait rage auprès des 20-30 ans.

Ce 15 août, certains en ont profité pour faire leur course de plantes. En effet, une grande foire aux plantes, le pop-up PUP (Plantes Uniques et Palpitantes), se tient du 15 au 18 août sur le site See U, dans les anciennes casernes d’Ixelles. Un événement qui a de quoi combler les jeunes amoureux de plantes, et particulièrement de la jungle urbaine.

■ Reportage d’Ophélie Bouffil, Marie-Noëlle Dinant et Marjorie Fellinger