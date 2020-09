Uniqlo inaugure sa deuxième implantation à Bruxelles

La marque de vêtements japonaise ouvre une quatrième enseigne belge ce mercredi à Bruxelles, et ce malgré la mauvaise passe actuelle dans le secteur de la mode.

Ce mercredi, Uniqlo inaugure sa deuxième implantation bruxelloise (et quatrième en Belgique). Après la Monnaie en 2017, c’est à la Porte de Namur que la marque détenue par le holding japonais Fast Retailing a décidé de s’intaller, dans un espace de deux étages de 1.300 m2.

“En tant que marque mondiale, il est important de valoriser et de respecter les personnes et les endroits que nous touchons en tant qu’entreprise, plus encore au vu des défis auxquels notre société doit faire face”, déclare Kaman Leung, Chief Operating Officer d’Uniqlo Belgium dans un communiqué. “Nous sommes tous connectés et nous devons chérir ces connexions et les renforcer. En travaillant avec des acteurs locaux et en engageant des partenariats avec des personnes inspirantes du quartier, nous entendons apporter notre contribution et redonner quelque chose à la communauté.”

■ Des images d’Elodie Fournot