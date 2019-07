Une zone 30 généralisée à Bruxelles, bonne ou mauvaise idée? Rencontre avec les acteurs de la sécurité routière

Le futur gouvernement bruxellois penche sur une mesure phare: faire de Bruxelles un exemple en généralisant la zone 30. Si la majorité des acteurs de la sécurité routière est en faveur de cette mesure, les modalités pratiques posent questions.

“Les études montrent que dans les villes où cela a eu lieu, le nombre d’accident a baissé entre 25 et 40 pourcent, les piétons et les cyclistes sont donc plus protégés. Un piéton qui est heurté par un véhicule qui roule à 30 km à trois fois plus de chance de survie qu’en étant heurté à 50km“, détaille Benoît Godart, le porte-parole de l’institut Vias.

Pour Katia Xenophontos du collectif Bruxelair, généraliser la vitesse à 30km aura un effet bénéfique pour l’environnement: “instauré une zone 30 va avoir pour effet positif de réduire les phases d’accélérations et de décélérations des véhicules qui sont une source de pollution, cela va donc réduire la consommation de carburant et cela va aussi réduire la pollution indirecte causé par les freins des voitures ainsi que la pollution sonore”, explique-t-elle.

L’objectif de cette mesure est de réduire la place de la voiture en ville, elle devrait entrer en vigueur le 1ier janvier 2021.

■ Reportage de Cyprien Houdemont et Jennifer Fuks