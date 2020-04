Une vidéo montre des habitants trop proches les uns des autres à Woluwe-Saint-Lambert

La distanciation sociale est de rigueur, même lors des applaudissements de 20h00, rappelle le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Olivier Maingain, à la suite de la publication d’une vidéo controversée dont fait état la Dernière Heure dimanche.

Samedi soir, les habitants d’un quartier de Woluwe-Saint-Lambert sont sortis devant chez eux pour applaudir comme chaque soir à la même heure le personnel médical. Mais il semble que, selon des images filmées par une habitante et diffusées sur les réseaux sociaux, la distance de sécurité n’était pas respectée, et ce malgré la présence d’une patrouille de police, mais aussi que le rendez-vous s’est prolongé au-delà des quelques minutes habituelles.

Filmé de notre balcon ce soir. 2 autres voitures de police se sont arrêtées pour danser depuis. Et ce n'est toujours pas fini !!! N'hésitez pas à partager… Publiée par Daphné Kbl-Wi sur Samedi 11 avril 2020

“Je passerai ce soir à 20h00 avec une patrouille pour voir si les mesures sont bien respectées dans ce quartier où la proximité était peut-être un peu trop grande hier soir et où les hommages ont peut-être duré trop longtemps“, a déclaré dimanche Olivier Maingain, bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert. “Il sera question de rappeler les règles de manière aimable, sans faire un drame, et sans remettre en cause ces élans de solidarité quotidiens. Mais il est important que ces règles soient correctement appliquées“, a-t-il précisé. “Il faut aussi voir si certaines des personnes qui étaient trop proches ne sont pas de la même famille“.

La scène qui a été filmée s’est déroulée samedi soir dans un quartier de Woluwe-Saint-Lambert. Plusieurs habitants sont sortis devant chez eux sur le coup de 20h00 lors du traditionnel hommage des citoyens au corps médical et ont dansé sur le titre “Summer Jam” pendant une vingtaine de minutes, comme le rapporte la Dernière Heure. Une patrouille de police est passée et s’est arrêtée pour partager ce moment avec les habitants, omettant de leur rappeler de respecter les distances entre eux.

Belga