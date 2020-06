Une vidéo d’un Bruxellois nous dévoile les images incroyables de Bruxelles vide pendant le confinement

Ces images, ce sont celles d’une Bruxelles confinée. Les rues, les emblématiques places, galeries, gares et institutions de notre capitale y sont désertes. Les habitants confinés y livrent leurs sentiments et leurs impressions. Un moment suspendu dans le temps. Ces images, on les doit à un Bruxellois, Tomasz Cibulla. La vidéo s’intitule “Ville Fantôme, Bruxelles en Confinement”.

Photo: Youtube/Tomasz Cibulla