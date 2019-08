Une trentaine d’avions ont quitté Brussels Airport sans tous les bagages à bord

Brussels Airport a été confronté ce samedi matin entre 6h et 9h “à un problème technique au système de traitement des bagages”, a rapporté sa porte-parole. En conséquence, environ 30 avions ont décollé alors que tous les bagages de leurs passagers ne se trouvaient pas à bord. L’incident est résolu mais provoque encore des retards.

Entre 6h et 9h, environ 30 avions sont partis avec seulement une partie des bagages de leurs passagers, voire sans aucun bagage. Le problème technique a été résolu et les retards devraient être résorbés d’ici à samedi midi, selon la porte-parole de l’aéroport. Ce week-end fait partie des plus chargés de l’année pour l’aéroport de Zaventem: environ 83.000 passagers sont attendus samedi et 89.000 dimanche.